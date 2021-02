Viaggio dentro "Carnage", la romantica e psichedelica implosione di Nick Cave (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli artisti, quelli veri, si riconoscono nel momento del bisogno. E Nick Cave è senza ombra di dubbio uno di questi. L’artista ha pubblicato a sorpresa - insieme a Warren Ellis - l’album “Carnage”. Un disco che attraverso otto brani mostra i lati oscuri dei nostri tempi per illuminare un anno dove l’implosione - di suoni, visioni e umori - diventa lo stato d’animo più condivisibile. La musica che accompagna “Carnage” ha un sentimento pregno di spiritualità che sfocia in un leitmotiv quasi liturgico. La profondità inimitabile della voce di Cave scava a fondo dentro un vortice di emozioni - tra redenzione e dannazione - dove l’apocalisse diventa il tappeto sonoro che solleva le musiche del disco. I lunghi intermezzi musicali che caratterizzano l’album sono la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli artisti, quelli veri, si riconoscono nel momento del bisogno. Eè senza ombra di dubbio uno di questi. L’artista ha pubblicato a sorpresa - insieme a Warren Ellis - l’album “”. Un disco che attraverso otto brani mostra i lati oscuri dei nostri tempi per illuminare un anno dove l’- di suoni, visioni e umori - diventa lo stato d’animo più condivisibile. La musica che accompagna “” ha un sentimento pregno di spiritualità che sfocia in un leitmotiv quasi liturgico. La profondità inimitabile della voce discava a fondoun vortice di emozioni - tra redenzione e dannazione - dove l’apocalisse diventa il tappeto sonoro che solleva le musiche del disco. I lunghi intermezzi musicali che caratterizzano l’album sono la ...

Viaggio dentro "Carnage", la romantica e psichedelica implosione di Nick Cave L'HuffPost Viaggio dentro "Carnage", la romantica e psichedelica implosione di Nick Cave Vecchi tormenti e nuove visioni oniriche trovano forma e sostanza in "Carnega", l'album uscito il 25 febbraio è sospeso con cui Cave illumina l'oscurità del mondo di oggi ...

