Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2021 ore 16 | 30

(Di giovedì 25 febbraio 2021)DEL 25 FEBBRAIOORE 15.20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CASSIA CODE TRA RACCORDO E GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALTEZZA SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SULLA NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MALAFEDE TRASPORTO PUBBLICO CORSE CANCELLATE SULLACIVITA VITERBO SERVIZIO METROPOLITANO TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA ATTIVATA LA ZONA ROSSA PER I COMUNI DI ...