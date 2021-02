Via libera alla collocazione fuori ruolo della capa di gabinetto del ministro Orlando ma il Csm si spacca: “Violazione delle norme” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Via libera al collocamento fuori ruolo del nuovo capo di gabinetto di Andrea Orlando, ma il Consiglio superiore della magistratura si spacca. E chi ha votato contro accusa i colleghi di una “Violazione netta delle norme”. Palazzo dei Marescialli ha dato il suo ok alla pm della procura generale della Cassazione Elisabetta Cesqui, scelta dal nuovo ministro del Lavoro che l’aveva voluta come capo di gabinetto anche durante la sua esperienza da ministro della Giustizia. La decisione è passata con 12 voti a favore , 7 contrari e 3 astenuti e dopo che era stata bocciata la richiesta di un ritorno in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Viaal collocamentodel nuovo capo didi Andrea, ma il Consiglio superioremagistratura si. E chi ha votato contro accusa i colleghi di una “netta”. Palazzo dei Marescialli ha dato il suo okpmprocura generaleCassazione Elisabetta Cesqui, scelta dal nuovodel Lavoro che l’aveva voluta come capo dianche durante la sua esperienza daGiustizia. La decisione è passata con 12 voti a favore , 7 contrari e 3 astenuti e dopo che era stata bocciata la richiesta di un ritorno in ...

