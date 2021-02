Verissimo, anticipazioni puntata del 27 febbraio: tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Cecilia Rodriguez (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ritorna il salotto di Canale 5, “Verissimo” sabato 27 febbraio a partire dalle 16:00. Nella prossima puntata del talk condotto da Silvia Toffanin vedremo tra gli ospiti insieme per la prima volta Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. L’ereditiera e popstar e “L’Aquila di Ligonchio” saranno le opinioniste della prossima edizione de “L’Isola Dei Famosi” in partenza il prossimo 8 marzo Nella casa del Grande Fratello Vip è entrata in corsa ed ha trovato l’amore con Pierpaolo Petrelli tra i finalisti del reality show: Giulia Salemi si racconterà a Verissimo. L’influencer reduce dalla seconda esperienza nello show di Canale 5, si iscrive all’Università, dove frequenta il corso di Economia e Commercio. Ma la abbandona dopo un anno per seguire il suo sogno: lavorare nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ritorna il salotto di Canale 5, “” sabato 27a partire dalle 16:00. Nella prossimadel talk condotto da Silvia Toffanin vedremo tra gliinsieme per la prima voltaed Iva Zanicchi. L’ereditiera e popstar e “L’Aquila di Ligonchio” saranno le opinioniste della prossima edizione de “L’Isola Dei Famosi” in partenza il prossimo 8 marzo Nella casa del Grande Fratello Vip è entrata in corsa ed ha trovato l’amore con Pierpaolo Petrelli tra i finalisti del reality show: Giulia Salemi si racconterà a. L’influencer reduce dalla seconda esperienza nello show di Canale 5, si iscrive all’Università, dove frequenta il corso di Economia e Commercio. Ma la abbandona dopo un anno per seguire il suo sogno: lavorare nel ...

