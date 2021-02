“Vergogna, che schifo”. Amici, provvedimento disciplinare senza precedenti. Produzione e prof infuriati: il video dello ‘scandalo’ (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bordata sugli allievi di Amici 20. In attesa della puntata di sabato 27 febbraio, è giunta una notizia davvero molto negativa per alcuni protagonisti della scuola di Maria De Filippi. Un vero e proprio colpo di scena, che lascia tutti di stucco e che rischia di creare ulteriori tensioni. Il tutto è stato svelato durante il daytime delle scorse ore, che ha messo spalle al muro alcuni studenti del talent show in onda su Canale 5. E inevitabilmente sono stati assunti alcuni provvedimenti disciplinari. Sono stati ben quattro coloro che sono finiti nel mirino della Produzione, che ovviamente non poteva far finta di niente dopo aver visto ciò che era successo. Sicuramente Maria interverrà sulla questione con una ramanzina ai ragazzi, ma si è preferito anticipare i tempi e punire immediatamente gli autori di questa situazione decisamente seria. Non resta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bordata sugli allievi di20. In attesa della puntata di sabato 27 febbraio, è giunta una notizia davvero molto negativa per alcuni protagonisti della scuola di Maria De Filippi. Un vero e proprio colpo di scena, che lascia tutti di stucco e che rischia di creare ulteriori tensioni. Il tutto è stato svelato durante il daytime delle scorse ore, che ha messo spalle al muro alcuni studenti del talent show in onda su Canale 5. E inevitabilmente sono stati assunti alcuni provvedimenti disciplinari. Sono stati ben quattro coloro che sono finiti nel mirino della, che ovviamente non poteva far finta di niente dopo aver visto ciò che era successo. Sicuramente Maria interverrà sulla questione con una ramanzina ai ragazzi, ma si è preferito anticipare i tempi e punire immediatamente gli autori di questa situazione decisamente seria. Non resta ...

ZZiliani : Non succederà mai; ma se nascesse un movimento per il boicottaggio del #Mondiale 2022 in #Qatar, vergogna delle ver… - DSantanche : Se cambiare idea è segno di intelligenza il Movimento 5 Stelle è pieno di geni incompresi. Se invece, come credo io… - pfmajorino : Ma che vergogna. - asusual01 : @ItaliaViva @TeresaBellanova @ivanscalfarotto Che vergogna povera Italia - Misellla1 : @MarabottiMarco @mbx1900 Che vergogna. Comunque complimenti. Non è così scontato che i medici di base facciano i va… -