Veera Kinnunen | avete visto il suo fidanzato? La dolcissima dedica su Instagram

Leggi su sologossip

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La bravissimamostra sui social tutto l’amore per il suo: sapete di chi si tratta? Che coppia meravigliosa! A Ballando con le stelle è una delle maestre più apprezzate e in gamba dell’intera squadra:è una professionista davvero eccellente, la cui passione per la danza è palpabile agli occhi del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.