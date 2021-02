Varianti del Covid trovate nelle acque di scarico italiane (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima ricerca al mondo effettuata nel nostro Paese ha trovato tracce delle Varianti inglese e brasiliana del Covid nelle acque di scarico italiane “Le Varianti del virus Sars-CoV-2 inglese e brasiliana sono state individuate per la prima volta nelle acque di scarico italiane”. È il risultato di una ricerca, la “prima in assoluto sulle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prima ricerca al mondo effettuata nel nostro Paese ha trovato tracce delleinglese e brasiliana deldi“Ledel virus Sars-CoV-2 inglese e brasiliana sono state individuate per la prima voltadi”. È il risultato di una ricerca, la “prima in assoluto sulle… L'articolo Corriere Nazionale.

