Varianti Covid, le Regioni chiedono parere del Cts su apertura scuole. I ministri: “Chiudere e voler riaprire altre attività? Contraddittorio” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’avanzata delle Varianti e il loro impatto sul contagio nelle scuole finisce al centro del tavolo tra governo ed Enti locali sul nuovo Dpcm. Dalla maggior delle Regioni è arrivata la richiesta ai ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini di un parere del Comitato tecnico-scientifico sull’apertura delle classi alla luce dell’incidenza della variante inglese. Un punto sul quale la ministra degli Affari Regionali ha preso l’impegno a nome del governo ad approfondire il tema. Allo stesso tempo, però, insieme a Speranza, ha sottolineato quanto sia “difficile parlare di chiusure delle scuole da una parte e di riaperture di attività commerciali dall’altra”. In particolare la ministra delle Autonomie avrebbe fatto notare “una contraddizione” nelle due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’avanzata dellee il loro impatto sul contagio nellefinisce al centro del tavolo tra governo ed Enti locali sul nuovo Dpcm. Dalla maggior delleè arrivata la richiesta aiRoberto Speranza e Mariastella Gelmini di undel Comitato tecnico-scientifico sull’delle classi alla luce dell’incidenza della variante inglese. Un punto sul quale la ministra degli Affari Regionali ha preso l’impegno a nome del governo ad approfondire il tema. Allo stesso tempo, però, insieme a Speranza, ha sottolineato quanto sia “difficile parlare di chiusure delleda una parte e di riaperture dicommerciali dall’altra”. In particolare la ministra delle Autonomie avrebbe fatto notare “una contraddizione” nelle due ...

