Varianti brasiliana e sudafricana individuate nelle acque di scarico: è la prima volta in Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per la prima volta nelle acque di scarico Italiane sono state individuate Varianti del virus SARS-CoV-2 inglese e brasiliana. La ricerca, prima in assoluto sulle Varianti in reflui urbani in Italia e tra le prime al mondo, è stata condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’ISS, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. I risultati dello studio dimostrano che le acque di scarico posso essere un utile strumento per valutare la circolazione delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per ladine sono statedel virus SARS-CoV-2 inglese e. La ricerca,in assoluto sullein reflui urbani ine tra le prime al mondo, è stata condotta dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’ISS, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. I risultati dello studio dimostrano che lediposso essere un utile strumento per valutare la circolazione delle ...

