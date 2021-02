Variante inglese in Italia: trasmissibilità e quali sono i sintomi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un anno di “convivenza forzata” con il virus che continua a circolare nel nostro Paese. Oltre 367 giorni, ma i casi di positività ci sono ancora, così come ogni giorno si registrano purtroppo tanti morti. Ora, a preoccupare gli esperti (e non solo) anche le varianti del Covid-19, da quella inglese a quella brasiliana. Molti Comuni in Italia sono stati dichiarati zona rossa, isolati per 14 giorni; così come tante scuole (anche nella Capitale) sono state chiuse per casi sospetti o accertati di Variante inglese. Ma qual è la trasmissibilità in Italia? A rispondere a questa domanda è stato l’Istituto Superiore di Sanità. “In Italia, si è stimato che la cosiddetta ‘Variante inglese’ del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un anno di “convivenza forzata” con il virus che continua a circolare nel nostro Paese. Oltre 367 giorni, ma i casi di positività ciancora, così come ogni giorno si registrano purtroppo tanti morti. Ora, a preoccupare gli esperti (e non solo) anche le varianti del Covid-19, da quellaa quella brasiliana. Molti Comuni instati dichiarati zona rossa, isolati per 14 giorni; così come tante scuole (anche nella Capitale)state chiuse per casi sospetti o accertati di. Ma qual è lain? A rispondere a questa domanda è stato l’Istituto Superiore di Sanità. “In, si è stimato che la cosiddetta ‘’ del ...

RobertoBurioni : Uno degli scienziati più autorevoli del mondo, @EricTopol, ha inventato un bellissimo neologismo in inglese, 'scari… - istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - Agenzia_Ansa : La 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 potrebbe avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre perché q… - gabriarro1987 : RT @istsupsan: ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in linea con alt… - RaiNews : Sette calciatori colpiti dalla variante inglese #TorinoSassuolo -