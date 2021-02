Variante inglese in Fvg rilevata al 26% (Di venerdì 26 febbraio 2021) Assenti le mutazioni brasiliana e sudafricana “L’esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione della Variante inglese tutt’altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo emerge l’assenza delle altre due mutazioni, quella sudafricana e quella brasiliana”. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi a seguito dei risultati delle analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina in collaborazione con il Centro di genomica e di epigenomica di Area Science Park di Trieste. Nel dettaglio come ha spiegato Riccardi, relativamente alla presenza della Variante inglese si è passati da un’incidenza sui casi esaminati del 5% (campioni del 3 e 4 febbraio) ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Assenti le mutazioni brasiliana e sudafricana “L’esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi esaminato indica un andamento della diffusione dellatutt’altro che trascurabile in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo emerge l’assenza delle altre due mutazioni, quella sudafricana e quella brasiliana”. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi a seguito dei risultati delle analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina in collaborazione con il Centro di genomica e di epigenomica di Area Science Park di Trieste. Nel dettaglio come ha spiegato Riccardi, relativamente alla presenza dellasi è passati da un’incidenza sui casi esaminati del 5% (campioni del 3 e 4 febbraio) ...

