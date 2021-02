Variante inglese covid, Crisanti: "Italia rischia 40.000 casi al giorno" (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Nel giro di una settimana rischiamo 30.000 o 40.000 contagi" al giorno "con la diffusione della Variante inglese del covid". Andrea Crisanti si esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia. Il 25 febbraio va in archivio con un bollettino che fa riferimento a quasi 20.000 nuovi casi su oltre 400.000 tamponi. "I dati ci raccontano l'attività della Variante inglese, che ha una diffusibilità non paragonabile a quella del ceppo originario. Ancora sento parlare di aperture, sono proposte assolutamente non realistiche. Quando abbiamo misure restrittive, come zona rossa o zona arancione, i contagi calano e riparte il dibattito su come riaprire", dice il virologo a Piazzapulita. "Ci troviamo all'incremento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Nel giro di una settimanamo 30.000 o 40.000 contagi" al"con la diffusione delladel". Andreasi esprime così sull'emergenza coronavirus in. Il 25 febbraio va in archivio con un bollettino che fa riferimento a quasi 20.000 nuovisu oltre 400.000 tamponi. "I dati ci raccontano l'attività della, che ha una diffusibilità non paragonabile a quella del ceppo originario. Ancora sento parlare di aperture, sono proposte assolutamente non realistiche. Quando abbiamo misure restrittive, come zona rossa o zona arancione, i contagi calano e riparte il dibattito su come riaprire", dice il virologo a Piazzapulita. "Ci troviamo all'incremento ...

