Variante Covid: inglese e brasiliana scoperte in acque di scarico italiane (Di giovedì 25 febbraio 2021) La curva epidemica del Covid nel nostro paese sta registrando un'impennata. Colpa anche delle varianti inglese e brasiliana , che per la prima volta sono state individuate nelle acque di scarico ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) La curva epidemica delnel nostro paese sta registrando un'impennata. Colpa anche delle varianti, che per la prima volta sono state individuate nelledi...

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - Agenzia_Ansa : La 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 potrebbe avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre perché q… - MarcelloChirico : Allora in Lombardia è un vizio! Alla faccia della variante ???? del #COVID e dell'appello della stessa società… - CGalezzi : RT @rubio_chef: Comunque pensate se la prossima variante ce secca a tutti tranne che ai politici: come cazzo faranno campà senza tutto sto… - occhio_notizie : Covid, Iss: “Variante inglese e brasiliana in acque di scarico” -