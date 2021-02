Vaccino Pfizer | esaurite le scorte | a Napoli somministrazione agli over 80 sospesa fino al 3 marzo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi ultimo giorno didei vaccini aper le persone con oltre 80 anni. Lo apprende l’Ansa dall’Asl1. La disponibilita’ dei vaccinie’ infatti al limite e quindi le dosi che restano saranno utilizzate per completare le immunizzazioni del personale sanitario in scadenza dai 21 giorni dalla prima dose. La vaccinazione degli anziani dovrebbe riprendere dal 3con i nuovi arrivi.ra sono state vaccinate apoco più di 9000 persone80. Campagna inefficace. Tavella (Cgil) chiama alla mobilitazione Dubbi sulla campagna vaccinale mirataultraottantenni in Campania erano stati sollevati in mattinata dal segretario generale regionale del sindacato pensionati Spi Cgil, Franco Tavella. ...