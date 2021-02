Vaccino, Farmindustria incontra il Mise: “Pronti a progetto pubblico-privato” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Si è svolto oggi pomeriggio al Mise l’incontro tra il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, per discutere delle aziende potenzialmente coinvolte dalla produzione italiana del vaccino. All’incontro hanno partecipato anche il commissario straordinario Domenico Arcuri e il presidente di Aifa Giorgio Palu’. Contestualmente e’ stata consegnata anche la lista delle aziende che potrebbero essere coinvolte nella produzione del vaccino anti-Covid in Italia. FARMINDUSTRIA: PRONTI A PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO PER PRODUZIONE Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Si è svolto oggi pomeriggio al Mise l’incontro tra il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, per discutere delle aziende potenzialmente coinvolte dalla produzione italiana del vaccino. All’incontro hanno partecipato anche il commissario straordinario Domenico Arcuri e il presidente di Aifa Giorgio Palu’. Contestualmente e’ stata consegnata anche la lista delle aziende che potrebbero essere coinvolte nella produzione del vaccino anti-Covid in Italia. FARMINDUSTRIA: PRONTI A PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO PER PRODUZIONE

