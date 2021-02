Vaccino Covid, Vella: “Come in guerra, frazionare dosi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi, in Italia, “non ce la facciamo a fare 60 milioni di vaccini anti Covid, non abbiamo la quantità di vaccini per immunizzare tutti gli italiani quindi, Come avviene in guerra, occorre frazionare e dobbiamo essere veloci nel vaccinare ora i pazienti fragili e gli oncologici. Vanno protette le categorie a rischio”. Così l’infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all’università Cattolica di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Dobbiamo dire chi è che deve essere vaccinato per primo. Poi dobbiamo prendere tutte quelle persone che non sono anziane ma sono fragili, per esempio gli oncologici”, ha aggiunto Vella. Per Vella “le capacità di produrre vaccini di questa raffinatezza anche in Italia possiamo metterla su, ne siamo capaci, ma ci vuole tempo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi, in Italia, “non ce la facciamo a fare 60 milioni di vaccini anti, non abbiamo la quantità di vaccini per immunizzare tutti gli italiani quindi,avviene in, occorree dobbiamo essere veloci nel vaccinare ora i pazienti fragili e gli oncologici. Vanno protette le categorie a rischio”. Così l’infettivologo Stefano, docente di Salute Globale all’università Cattolica di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Dobbiamo dire chi è che deve essere vaccinato per primo. Poi dobbiamo prendere tutte quelle persone che non sono anziane ma sono fragili, per esempio gli oncologici”, ha aggiunto. Per“le capacità di produrre vaccini di questa raffinatezza anche in Italia possiamo metterla su, ne siamo capaci, ma ci vuole tempo”, ...

