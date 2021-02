Vaccino Covid, Lagalla: “In Sicilia presto la vaccinazione anche per le scuole private e paritarie” (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Voglio tranquillizzare il presidente regionale della Federazione italiana scuole materne Dario Cangialosi: non appena, già nelle prossime ore, saranno completati gli elenchi delpersonale scolastico non statale, in Sicilia partirà la campagna di vaccinazione anche per scuole paritarie e private, Its ed enti di formazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Voglio tranquillizzare il presidente regionale della Federazione italianamaterne Dario Cangialosi: non appena, già nelle prossime ore, saranno completati gli elenchi delpersonale scolastico non statale, inpartirà la campagna diper, Its ed enti di formazione". L'articolo .

