Vaccino Covid: come funziona Iata Travel Pass, il passaporto digitale per chi è già vaccinato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre continua a spron battutto la campagna legata al Vaccino Covid, sul fronte dei viaggi si profila il nuovo Iata Travel Pass. Il Passaporto digitale è infatti una delle tante idee a cui stanno pensando governi e compagnie aeree per cercare di ridare slancio al turismo e ai viaggi aerei, duramente colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni dovute al Covid-19. Con l'avvicinarsi dell'estate - e di un possibile allentamento delle misure di contenimento del virus - torna alla ribalta la necessità che si debba trovare una soluzione sicura e certificata per farci vivere vacanze estive serene in giro per l'Italia e (chissà) magari anche per l'Europa. Anche perché dopo le perdite record del 2020 (si è stimato un crollo del 70% rispetto al 2019) le ...

