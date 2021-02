Vaccino anti Covid, in Galizia multe fino a 600mila euro a chi lo rifiuta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Bufera in Spagna per la pensata del Parlamento della Galizia: introdurre multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il Vaccino contro il Covid senza validi motivi. Il testo, partorito dalla comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna, prevede una serie di iniziative per contrastare il coronavirus e rientra nell’approvazione della riforma sanitaria regionale. Il provvedimento, inevitabilmente molto discusso, contempla per l’esattezza l’applicazione di multe tra i 1.000 e i 600mila euro. Galizia, polemiche per le multe a chi rifiuta il Vaccino Un’idea che non è affatto piaciuta all’opposizione che mette in dubbio la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Bufera in Spagna per la pensata del Parlamento della: introdurreper chiilcontro ilsenza validi motivi. Il testo, partorito dalla comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna, prevede una serie di iniziative per contrastare il coronavirus e rientra nell’approvazione della riforma sanitaria regionale. Il provvedimento, inevitabilmente molto discusso, contempla per l’esattezza l’applicazione ditra i 1.000 e i, polemiche per lea chiilUn’idea che non è affatto piaciuta all’opposizione che mette in dubbio la ...

