Vaccini, subito prima dose a tutti o rispettare la regola del richiamo? Virologi contro (Di giovedì 25 febbraio 2021) prima dose, seconda dose, un intervallo di 21 giorni oppure di più settimane fra la somministrazione iniziale e il richiamo: dopo la corsa per mettere a punto i Vaccini contro il Covid, la necessità di accelerare la campagna d'immunizzazione apre il dibattito su strategie e tempistiche. Anche nel nostro Paese, complice la momentanea scarsità di scorte disponibili, qualcuno inizia a domandarsi se sia opportuno rimodulare gli schemi: meglio somministrare subito una prima dose di vaccino al maggior numero di persone possibili, ritardando il richiamo? Oppure, così facendo, si rischia di vanificare gli sforzi? Per comprendere meglio la situazione, HuffPost ha raccolto il parere degli esperti. "Le decisioni non vanno prese ...

