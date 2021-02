Vaccini, l’industria italiana ci crede. Verso la costruzione di un polo pubblico-privato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vaccini fabbricati in Italia per non essere dipendenti dal mercato globale. Se ne è parlato al Mise nella riunione tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Farmindustria, con il presidente Massimo Scaccabarozzi. Scaccabarozzi: l’industria italiana è pronta Quest’ultimo ha detto che “l’industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione dei Vaccini, perché é un bene che tutti stanno aspettando”. “Avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico-privato per realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano” nella produzione di Vaccini anti-Covid in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021)fabbricati in Italia per non essere dipendenti dal mercato globale. Se ne è parlato al Mise nella riunione tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Farmindustria, con il presidente Massimo Scaccabarozzi. Scaccabarozzi:è pronta Quest’ultimo ha detto che “è pronta a questo progetto di grande collaborazione per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione dei, perché é un bene che tutti stanno aspettando”. “Avviare ladi unnazionaleper realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano” nella produzione dianti-Covid in ...

