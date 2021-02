VACCINI – INTERVISTA A NASSIM LANGRUDI DI CORVELVA E SENTA DEPUYT DI CHILDREN HEALTH DEFENSE EUROPE (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due ospiti d’eccezione per Database Italia, SENTA Depuydt Responsabile per l’Europa dell’associazione fondata da Robert Kennedy Jr, la CHILDREN HEALTH DEFENSE e NASSIM LANGRUDI della storica Associazione CORVELVA, da anni in prima linea per difendere la libertà di scelta vaccinale. Molti gli argomenti trattati, dagli ultimi aggiornamenti sui retroscena riguardanti la delicata questione VACCINI sia proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due ospiti d’eccezione per Database Italia,Depuydt Responsabile per l’Europa dell’associazione fondata da Robert Kennedy Jr, ladella storica Associazione, da anni in prima linea per difendere la libertà di scelta vaccinale. Molti gli argomenti trattati, dagli ultimi aggiornamenti sui retroscena riguardanti la delicata questionesia proviene da Database Italia.

