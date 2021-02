Vaccini, Draghi a leader Ue: aziende inadempienti non siano scusate | Von der Leyen: '70% adulti europei vaccinati entro estate' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alla videoconferenza dei leader Ue, il premier Mario Draghi ha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni nelle consegne dei Vaccini non dovrebbero essere scusate. Richiamando gli esempi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alla videoconferenza deiUe, il premier Marioha affermato che leche non rispettano gli impegni nelle consegne deinon dovrebbero essere. Richiamando gli esempi ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Draghi/Speranza ancora più chiusuristi di Conte/Speranza. Male la sostanza, male la form… - riotta : La gente per strada vi parla solo di vaccini, chi li aspetta, come averli, i ritardi, le speranze frustrate le bocc… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Si prepara un’altra giornata di sofferenza per gli aperturisti. Oggi alle 17 Speranza in… - donze71 : @matteosalvinimi Ah si..lo abbiamo appena visto.. un altro bel decreto con Italia a colori..no riaperture per chiss… - iltirreno : Il presidente Draghi spinge sui vaccini: «Dare priorità alla prima dose» -