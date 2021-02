Vaccini: code a sede consiglio Calabria, polemiche a Reggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) È polemica a Reggio Calabria sulle modalità di organizzazione e affluenza degli ultraottantenni al centro vaccinale allestito dall'Azienda sanitaria provinciale nella sala "Federica Monteleone" di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) È polemica asulle modalità di organizzazione e affluenza degli ultraottantenni al centro vaccinale allestito dall'Azienda sanitaria provinciale nella sala "Federica Monteleone" di ...

AnsaCalabria : Vaccini: code a sede consiglio Calabria, polemiche a Reggio. Per Falcomatà modalità 'paradossali'. Protesta sindaci… - CorriereQ : Vaccini: code a sede consiglio Calabria, polemiche a Reggio - LaStampa : Un baco manda in tilt il centro dei vaccini, code e proteste all'hotspot di via Gorizia - TorinoNews24 : Caos vaccini a Torino– File, proteste e code interminabili: arriva la Polizia. Valle: “Pochi due centri in città, l… - StampaTorino : Un baco manda in tilt il centro dei vaccini, code e proteste all'hotspot di via Gorizia -