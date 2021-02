Vaccini anti Covid, il fallimento della strategia europea (Di giovedì 25 febbraio 2021) In tempo di pandemia, il contrasto passa attraverso i Vaccini anti Covid, ma emerge il fallimento della strategia europea, l’Italia è fanalino di coda, perché errori e ritardi si riflettono negativamente sulle forniture per il vecchio continente, mentre altri Paesi hanno ingranato la quarta con accordi più mirati verso le big pharma. La cattiva sorpresa di Oxford AstraZeneca Oxford AstraZeneca ha annunciato il dimezzamento delle forniture, da 180 a 90 milioni di dosi, con il rischio che, entro un anno, l’Italia ne riceva solo 20 milioni, anziché 40 come previsto dai piani di fornitura. La decurtazione riguarda il trimestre aprile-giugno, dopo che l’azienda aveva già ridotto le aspettative nel primo trimestre. A quanto pare, arriveranno in Europa solo 40 ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) In tempo di pandemia, il contrasto passa attraverso i, ma emerge il, l’Italia è fanalino di coda, perché errori e ritardi si riflettono negativamente sulle forniture per il vecchio continente, mentre altri Paesi hanno ingranato la quarta con accordi più mirati verso le big pharma. La cattiva sorpresa di Oxford AstraZeneca Oxford AstraZeneca ha annunciato il dimezzamento delle forniture, da 180 a 90 milioni di dosi, con il rischio che, entro un anno, l’Italia ne riceva solo 20 milioni, anziché 40 come previsto dai piani di fornitura. La decurtazione riguarda il trimestre aprile-giugno, dopo che l’azienda aveva già ridotto le aspettative nel primo trimestre. A quanto pare, arriveranno in Europa solo 40 ...

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - ItaliaViva : Abbiamo sbagliato in passato a non convertire i centri di produzione dei vaccini antinfluenzali in centri di produz… - nzingaretti : Mercato parallelo del vaccino anti #COVID19? Non sono d’accordo perché potrebbe diventare mercato nero. La stra… - EuromedCarrefou : RT @europainitalia: A che punto sono i vaccini anti #COVID19 nell'UE? ???? ?? I vaccini di #Curevac e #Novavax sono in fase di valutazione ??… - QuotidianPost : Vaccini anti Covid, il fallimento della strategia europea -