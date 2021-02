Vaccini ai vip | gli scandali che sconvolgono il Sudamerica

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una nuova ondata di corruzione, questa volta letteralmente mortale, sconvolge l’America latina. Politici, imprenditori e persino membri della Chiesa cattolica si vaccinano in segreto contro il Covid-19, mentre la popolazione attende il proprio turno, che rischia di non arrivare mai. La campagna di vaccinazione contro il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero aveva problemi di organizzazione e lentezza nel continente, ma ora la situazione è peggiorata ancora di più con diversi casi di corruzione in cui i potenti cercano di saltare la fila. Perù, Argentina, Brasile e Cile sono alcuni dei Paesi latinoamericani dove le irregolarità nel processo di vaccinazione sono state scoperte dai media. Il “Vaccino-gate” peruviano, per esempio, lo racconta l’emittente tedesca Deutsche Welle, che cita la stampa locale: circa 487 persone hanno avuto accesso esclusivo ad un lotto del vaccino ...