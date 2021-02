Vaccinazione covid e il paradosso degli avvocati: il caso (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Vaccinazione covid procede a rilento e non mancano alcune incongruenze degne di considerazione. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma fa infatti notare una situazione paradossale, con una nota diretta al Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute e al Presidente della regione Lazio. Si tratta dell'”assurdo di una Vaccinazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale, dove capita che gli avvocati siano già considerati categoria a rischio nelle Regioni Sicilia e Toscana e non invece altrove come, ad esempio, a Roma e nel Lazio, nonostante fin da dicembre abbiamo chiesto, sia come COA di Roma e sia come Unione degli Ordini Forensi del Lazio, di procedere alla Vaccinazione degli iscritti quanto prima per ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laprocede a rilento e non mancano alcune incongruenze degne di considerazione. Il Consiglio dell’Ordinedi Roma fa infatti notare una situazione paradossale, con una nota diretta al Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute e al Presidente della regione Lazio. Si tratta dell'”assurdo di unaa macchia di leopardo sul territorio nazionale, dove capita che glisiano già considerati categoria a rischio nelle Regioni Sicilia e Toscana e non invece altrove come, ad esempio, a Roma e nel Lazio, nonostante fin da dicembre abbiamo chiesto, sia come COA di Roma e sia come UnioneOrdini Forensi del Lazio, di procedere allaiscritti quanto prima per ...

