Vaccinati in aumento, Arcuri: «Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono stati 102mila i Vaccinati di mercoledì 24 febbraio. Il massimo finora raggiunto. «La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un confortante... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono stati 102mila idi mercoledì 24. Il massimo finora raggiunto. «La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un confortante...

Notiziedi_it : Vaccinati in aumento, Arcuri: «Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Vaccinati in aumento, Arcuri: «Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno» - ilmessaggeroit : Vaccinati in aumento, Arcuri: «Dal 22 febbraio siamo a 100mila al giorno» - LukosRain : @GuidoCrosetto Guarda che siamo certi che il bando osceno per la (non) ricerca di medici, i ritardi nelle vaccinazi… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Ieri faceva paura l'aumento dei contagi, oggi ci fanno molta paura le varianti. Ieri cercavamo dis… -