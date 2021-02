Utero in affitto, esposto di Rauti contro gli spot che lo promuovono: «È reato, basta pubblicità» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un esposto contro le pubblicità online e sui social che promuovono l’Utero in affitto. A presentarlo è stata la senatrice di FdI, Isabella Rauti, nella sua veste di parlamentare e di responsabile del partito per le Pari opportunità, la famiglia e i valori non negoziabili. «In Italia – ha ricordato Rauti – Utero in affitto e maternità surrogata costituiscono reato penale». L’esposto di Rauti contro gli spot sull’Utero in affitto «Tramite i miei legali ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per valutare i profili di illegittimità in relazione alle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unleonline e sui social chel’in. A presentarlo è stata la senatrice di FdI, Isabella, nella sua veste di parlamentare e di responsabile del partito per le Pari opportunità, la famiglia e i valori non negoziabili. «In Italia – ha ricordatoine maternità surrogata costituisconopenale». L’diglisull’in«Tramite i miei legali ho presentato unalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per valutare i profili di illegittimità in relazione alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Utero affitto Fecondazione: Rauti, 'presentato esposto contro pubblicità utero in affitto' 'Tramite i miei legali ho presentato, in qualità di senatore della Repubblica e di responsabile nazionale del Dipartimento di Fratelli d'Italia Pari opportunità, Famiglia e valori non negoziabili un ...

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Tramite i miei legali ho presentato, in qualità di senatore della Repubblica e di responsabile nazionale del Dipartimento di Fratelli d'Italia Pari opportunità, Famiglia e ...

