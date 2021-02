Uomini e Donne: colpo di scena, arriva una scelta improvvisa (e particolare) (Di giovedì 25 febbraio 2021) A Uomini e Donne ha da poco fatto la sua scelta Sophie Codegoni e ieri ne è stata registrata un’altra, ma davvero particolare. Musica, petali e lacrime, ma a dirsi di sì non sono stati due protagonisti del Trono Over. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rivelato di essere innamorati. “Si parte con un rwm della puntata scorsa dove entrambi hanno dichiarato di essere innamorati. Dopo ciò Maria De Filippi li fa sedere al centro dello studio con le sedie rosse per poter fare la scelta. Roberta, molto bella con un tubino nero corto e scollato, ringrazia tutti quanti, dichiara di nuovo di essere innamorata e per tale motivo è giusto che si viva la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Poi prende parola Riccardo che si emoziona e si mette a piangere e tra le lacrime si dichiara anche lui ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aha da poco fatto la suaSophie Codegoni e ieri ne è stata registrata un’altra, ma davvero. Musica, petali e lacrime, ma a dirsi di sì non sono stati due protagonisti del Trono Over. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rivelato di essere innamorati. “Si parte con un rwm della puntata scorsa dove entrambi hanno dichiarato di essere innamorati. Dopo ciò Maria De Filippi li fa sedere al centro dello studio con le sedie rosse per poter fare la. Roberta, molto bella con un tubino nero corto e scollato, ringrazia tutti quanti, dichiara di nuovo di essere innamorata e per tale motivo è giusto che si viva la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Poi prende parola Riccardo che si emoziona e si mette a piangere e tra le lacrime si dichiara anche lui ...

