Uomini e Donne, Aurora Tropea rompe il silenzio: “Mi sono rivolta alle autorità” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo il silenzio delle ultime settimane, Aurora Tropea, la dama del Trono Over che negli studi di Uomini e Donne era stata protagonista di un’accesa discussione scoppiata con Giancarlo Cellucci, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere ricorsa a soluzioni legali nei confronti del cavaliere. I due infatti, reduci da una frequentazione fatta di alti e bassi, si erano accusati a vicenda durante l’ultima puntata a cui la Tropea aveva partecipato. La discussione era poi colmata in un triste sipario in cui Cellucci, avvisava la dama di avere in suo possesso video privati di quest’ultima, che da allora, aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5. Queste le recenti dichiarazioni di Aurora in merito alla questione: Amiche, rompo il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo ildelle ultime settimane,, la dama del Trono Over che negli studi diera stata protagonista di un’accesa discussione scoppiata con Giancarlo Cellucci, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere ricorsa a soluzioni legali nei confronti del cavaliere. I due infatti, reduci da una frequentazione fatta di alti e bassi, si erano accusati a vicenda durante l’ultima puntata a cui laaveva partecipato. La discussione era poi colmata in un triste sipario in cui Cellucci, avvisava la dama di avere in suo possesso video privati di quest’ultima, che da allora, aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5. Queste le recenti dichiarazioni diin merito alla questione: Amiche, rompo il ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Fresia07818012 : RT @scarabocchio74: Ma voi lo sapete che gli uomini di Twitter si scambiano le donne come fossero figurine e viceversa? - madeiinchanel : da quando twitter è diventato uomini e donne -