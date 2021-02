Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e CATALDO, lei non vuole saperne e… (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri (24 febbraio) presso gli studi Titanus di Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, che vedremo in onda presumibilmente nelle prossime settimane. GEMMA sarà come sempre la protagonista assoluta: la Galgani è infatti uscita in esterna con un pretendente di nome CATALDO. La dama ha passato del tempo con il nuovo arrivato, ma sembra che le cose non siano andate affatto bene. In studio, infatti, la donna accuserà il cavaliere di essere troppo “appiccicoso”, avendo cercato più volte un contatto ravvicinato con lei. Niente da fare insomma per GEMMA, la quale non ha affatto gradito il fatto che CATALDO durante la serata abbia cercato insistentemente di creare un feeling più intimo. Lui ha anche chiesto di andare a casa sua, ma GEMMA senza pensarci due ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri (24 febbraio) presso gli studi Titanus di Roma si è registrata una nuova puntata di, che vedremo in onda presumibilmente nelle prossime settimane.sarà come sempre la protagonista assoluta: la Galgani è infatti uscita in esterna con un pretendente di nome. La dama ha passato del tempo con il nuovo arrivato, ma sembra che le cose non siano andate affatto bene. In studio, infatti, la donna accuserà il cavaliere di essere troppo “appiccicoso”, avendo cercato più volte un contatto ravvicinato con lei. Niente da fare insomma per, la quale non ha affatto gradito il fatto chedurante la serata abbia cercato insistentemente di creare un feeling più intimo. Lui ha anche chiesto di andare a casa sua, masenza pensarci due ...

