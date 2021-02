Una vita anticipazioni: per Marcia c’è la prova delle fedi, chi è davvero Santiago? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 26 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1129 di Acacias 38. Come avrete visto, mentre Marcia cerca di capire se al suo fianco c’è davvero il suo Santiago, l’uomo che aveva sposato prima di conoscere Andrare, Felipe sembra avere voltato pagina al fianco di Genoveva. Tra i due ufficialmente non c’è nulla ma la loro intesa è sotto gli occhi di tutti, tanto che anche i vicini ipotizzano che presto potrebbero fidanzarsi. Intanto Genoveva ha anche altro a cui pensare: Ursula sembra essere impazzita e pronta a vendicarsi contro tutti. E’ una vera e propria mina vagante e va tenuta a bada. E ora ecco le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda il 26 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1129 di Acacias 38. Come avrete visto, mentrecerca di capire se al suo fianco c’èil suo, l’uomo che aveva sposato prima di conoscere Andrare, Felipe sembra avere voltato pagina al fianco di Genoveva. Tra i due ufficialmente non c’è nulla ma la loro intesa è sotto gli occhi di tutti, tanto che anche i vicini ipotizzano che presto potrebbero fidanzarsi. Intanto Genoveva ha anche altro a cui pensare: Ursula sembra essere impazzita e pronta a vendicarsi contro tutti. E’ una vera e propria mina vagante e va tenuta a bada. E ora ecco le ...

_Carabinieri_ : La sua vita è stata breve, il suo ricordo durerà in eterno. Oggi tutti i #Carabinieri commossi lo accompagneranno n… - DPCgov : Per tutelare la vita, il territorio e l'ambiente c'è bisogno di una grande squadra?? ??#24febbraio 1992 con la legge… - rtl1025 : Parliamo di #Sanremo2021 con @MetaErmal???? 'Le canzoni hanno una vita propria, è difficile interpretarle...'??? Se… - FrancedeLis : @Figanghi La vita è quello che ti capita mentre cerchi di avere una chance con la Figanghi (semi cit.) - F_R_A_N_75 : @BiondaBipolare Solo rapporti civili se ci sono figli di mezzo. Altrimenti è meglio ognuno per la propria strada. O… -