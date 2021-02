Una Vita, anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: Marcia si toglierà la vita? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grandi colpi di scena e arrivi inaspettati ad Acacias animeranno la nuova settimana di programmazione di Una vita. Stando alle anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo, infatti, José solleciterà Cinta a riprendere a recitare, mentre lui stesso si dedicherà al teatro senza dire nulla a Bellita sempre più convinta che il marito la stia tradendo. Intanto, dopo la perdita di Remigia, Jacinto trascurerà il lavoro e Marcelina, temendo possa essere licenziato, lo porterà al suo villaggio per distrarlo. Più tardi, Rosina organizzerà una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova, ma d'un tratto sopraggiungerà Armando, che inviterà la Seler a partire per la Francia con lui. Susana respingerà il suo invito per poi accettare a condizione che lui la sposi. Marcia, convinta ormai ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grandi colpi di scena e arrivi inaspettati ad Acacias animeranno la nuova settimana di programmazione di Una. Stando alledal 28al 5, infatti, José solleciterà Cinta a riprendere a recitare, mentre lui stesso si dedicherà al teatro senza dire nulla a Bellita sempre più convinta che il marito la stia tradendo. Intanto, dopo la perdita di Remigia, Jacinto trascurerà il lavoro e Marcelina, temendo possa essere licenziato, lo porterà al suo villaggio per distrarlo. Più tardi, Rosina organizzerà una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova, ma d'un tratto sopraggiungerà Armando, che inviterà la Seler a partire per la Francia con lui. Susana respingerà il suo invito per poi accettare a condizione che lui la sposi., convinta ormai ...

