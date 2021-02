Una Vita anticipazioni: CAMINO e MAITE si baciano ma… (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno familiarizzare con il volto di MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto), un’insegnante di pittura che farà breccia nel cuore della giovane CAMINO Pasamar (Aria Bedmar); ciò creerà i presupposti per la nascita di una storia d’amore omosessuale, che ovviamente – data l’ambientazione della soap – verrà osteggiata da diversi personaggi, in primis da mamma Felicia (Susana Soleto). Una Vita, news: chi è MAITE Zaldua Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che MAITE è la nipote di Armando Caballero (Antonio Lozano). La ragazza arriverà nel quartiere, dopo diversi anni trascorsi a Parigi, in seguito al matrimonio dello zio Armando con Susana (Amparo Fernandez) e, visto che i ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Unadovranno familiarizzare con il volto diZaldua (Ylenia Baglietto), un’insegnante di pittura che farà breccia nel cuore della giovanePasamar (Aria Bedmar); ciò creerà i presupposti per la nascita di una storia d’amore omosessuale, che ovviamente – data l’ambientazione della soap – verrà osteggiata da diversi personaggi, in primis da mamma Felicia (Susana Soleto). Una, news: chi èZaldua Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già cheè la nipote di Armando Caballero (Antonio Lozano). La ragazza arriverà nel quartiere, dopo diversi anni trascorsi a Parigi, in seguito al matrimonio dello zio Armando con Susana (Amparo Fernandez) e, visto che i ...

