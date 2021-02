Una squadra italiana segue Inzaghi per la prossima stagione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attenzione è tutta sul presente, sull’imminente derby con il Napoli e su una salvezza dal sapore di scudetto da conquistare. E’ inevitabile, però, iniziare a fare qualche riflessione anche sul futuro. Le due buone stagioni alla guida del Benevento hanno indubbiamente “riabilitato” Filippo Inzaghi dopo la parentesi da dimenticare di Bologna. Il tecnico piacentino ha riacquisito credito e per la prossima stagione nessuna strada appare scontata. La voglia di lottare per qualcosa di più importante di una salvezza appare legittima in chi, in carriera, ha fatto incetta di trofei. Bisognerà, insomma, mettersi con calma a tavolino con la società di via Santa Colomba e ponderare ogni mossa. Nel frattempo alcune squadre starebbero iniziando a monitorare la situazione di SuperPippo. Il nome di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attenzione è tutta sul presente, sull’imminente derby con il Napoli e su una salvezza dal sapore di scudetto da conquistare. E’ inevitabile, però, iniziare a fare qualche riflessione anche sul futuro. Le due buone stagioni alla guida del Benevento hanno indubbiamente “riabilitato” Filippodopo la parentesi da dimenticare di Bologna. Il tecnico piacentino ha riacquisito credito e per lanessuna strada appare scontata. La voglia di lottare per qualcosa di più importante di una salvezza appare legittima in chi, in carriera, ha fatto incetta di trofei. Bisognerà, insomma, mettersi con calma a tavolino con la società di via Santa Colomba e ponderare ogni mossa. Nel frattempo alcune squadre starebbero iniziando a monitorare la situazione di SuperPippo. Il nome di ...

10_luisalberto : ????È il momento di essere uniti. Siamo una squadra, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte ?? ????Momento de es… - ClaMarchisio8 : Il #BayernMonaco è una squadra davvero forte! Ma gli episodi sono sempre determinanti. Andare a rivedere il contatt… - DPCgov : Per tutelare la vita, il territorio e l'ambiente c'è bisogno di una grande squadra?? ??#24febbraio 1992 con la legge… - Lidia_Undiemi : Una vertenza frutto di un lavoro di squadra con ?@ernestocirillo? (io come consulente per lo studio legale). Una se… - Mimmomar66 : @Baldo20012010 Sarò anche all'antica ma io una punta che riempie l'area nella mia squadra la voglio sempre,Cr7 e Ku… -

Ultime Notizie dalla rete : Una squadra Stories, "Nino Frassica " C'eravamo io, Terence Hill, Johnny Depp e Sofia Coppola" Poi, "la promozione in squadra" con 'Quelli della notte'. E dopo il talk show più surreale della tv ... sorridendo, rivela: " Non è vero, è una balla che mi sono inventato! ".

Covid, le misure del nuovo decreto: a Pasqua famiglie divise come a Natale Sempre vietati gli sport di contatto e di squadra. Nelle zone rosse è possibile passeggiare solo ... Cinema e teatri Si lavora per riaprire le sale entro la fine di marzo: l'ipotesi è quella di una ...

È rinata una squadra? Orticalab L’attacco del Grifo sfida il bunker del Modena I canarini hanno la miglior difesa dei tre gironi, in trasferta hanno subito solo 4 reti. Ma i biancorossi in casa sono una macchina da gol ...

Use in un momento delicato: se ne esce solo tutti insieme Non portano bene le squadre livornesi all’Use "Computer Gross" che, dopo Piombino, perde anche con Cecina. Una sconfitta pesante perché è la quarta consecutiva, perchè è arrivata al Palasammontana ma ...

Poi, "la promozione in" con 'Quelli della notte'. E dopo il talk show più surreale della tv ... sorridendo, rivela: " Non è vero, èballa che mi sono inventato! ".Sempre vietati gli sport di contatto e di. Nelle zone rosse è possibile passeggiare solo ... Cinema e teatri Si lavora per riaprire le sale entro la fine di marzo: l'ipotesi è quella di...I canarini hanno la miglior difesa dei tre gironi, in trasferta hanno subito solo 4 reti. Ma i biancorossi in casa sono una macchina da gol ...Non portano bene le squadre livornesi all’Use "Computer Gross" che, dopo Piombino, perde anche con Cecina. Una sconfitta pesante perché è la quarta consecutiva, perchè è arrivata al Palasammontana ma ...