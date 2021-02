Una sola dose di vaccino a chi ha avuto il Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) A chi ha già avuto il Covid per mantenere la protezione immunitaria basta una sola dose di vaccino Pfizer o Moderna secondo due nuovi studi Per chi ha già avuto il Covid una dose di vaccino Pfizer o Moderna aumenta la protezione immunitaria anche contro le varianti, mentre una seconda dose non dà effetti particolari… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) A chi ha giàilper mantenere la protezione immunitaria basta unadiPfizer o Moderna secondo due nuovi studi Per chi ha giàilunadiPfizer o Moderna aumenta la protezione immunitaria anche contro le varianti, mentre una secondanon dà effetti particolari… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Una sola Marica Pellegrinelli: 'Eros Ramazzotti? Non ero felice'/ 'Gli voglio bene, auguro...' Marica Pellegrinelli si racconta senza filtri, con parole liberatorie, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F. Molto riservata, mamma innamorata ... ma ero sempre sola con i ...

Vaccinazioni anti covid, perché Israele, Usa, Inghilterra e Ue vanno a velocità diverse ... Stati Uniti, Israele, in parte per la complessità burocratica di coordinare 27 Paesi,in parte per la decisione di non privilegiare una sola azienda ma di diversificare nell'incertezza di chi sarebbe ...

Vaccini anti-covid, la rivincita di una sola dose

