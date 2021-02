Una città dell'Emilia-Romagna cambia colore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra zona cambia colore. Dopo Pistoia e Siena in zona rossa, Bologna diventa zona arancione scuro. Coronavirus, Bologna diventa zona arancione scuro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra zona. Dopo Pistoia e Siena in zona rossa, Bologna diventa zona arancione scuro. Coronavirus, Bologna diventa zona arancione scuro su Notizie.it.

virginiaraggi : Oggi l’Assemblea capitolina si è riunita per discutere dello status di Roma Capitale. Abbiamo una occasione importa… - virginiaraggi : Anche via Girolamo Mechelli a San Basilio, nella periferia est della città, è una delle #StradeNuove. Ho visitato i… - GassmanGassmann : Leggo che molti ne fanno una questione politica,io penso invece che sia unicamente una foto ,che deve farci riflett… - EzioRocchiBalbi : RT @ProfCampagna: Toronto, 30 settembre 2016. Per combattere l’idea di città come luogo trafficato e inquinato, il gruppo artistico Luzint… - parabamine : @captainloodoo letteralmente, i will throw hands !!! io anche un po' per armin che è mio figlio e mi ha fatto una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Una città Cimitero crollato a Camogli, ora i gabbiani fanno scempio dei cadaveri in mare ... e a Vesima, subito dopo Genova Voltri, la parte di città che guarda il Savonese, a decine di chilometri da Camogli. Sono stati recuperati dai vigili del fuoco. I pompieri hanno organizzato una ...

#Covid - 19, Contagi in crescita: Bologna da sabato arancione scuro La decisione è stata presa nel pomeriggio nel corso di una riunione a distanza di tutti i sindaci della Città metropolitana di Bologna insieme a Regione e Ausl di Bologna. 'Abbiamo condiviso oggi una ...

De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera ... e a Vesima, subito dopo Genova Voltri, la parte diche guarda il Savonese, a decine di chilometri da Camogli. Sono stati recuperati dai vigili del fuoco. I pompieri hanno organizzato...La decisione è stata presa nel pomeriggio nel corso diriunione a distanza di tutti i sindaci dellametropolitana di Bologna insieme a Regione e Ausl di Bologna. 'Abbiamo condiviso oggi...