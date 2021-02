Un Posto al Sole, anticipazioni 25 febbraio 2021: Clara contro Barbara (Di giovedì 25 febbraio 2021) anticipazioni Un Posto al Sole 25 febbraio 2021 con coppie che sono messe a dura prova e mosse azzardate che possono portare ad una sola direzione. Nunzio riesce a recuperare i soldi? Un Posto al Sole oggi 25 febbraio 2021 con una puntata che vedrà i nostri protagonisti della soap napoletana superare non pochi scogli e problematiche. Facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo a tutti che Nunzio è tornato a Napoli inaspettatamente. Nel frattempo Angela è partita a Venezia accettando un lavoro per qualche mese, mentre Franco e Bianca sono rimasti a Palazzo Palladini con la promessa di partire al più presto. Purtroppo però i piani di Franco sono stati stravolti dall'arrivo del figlio adottivo che sembra nascondere qualcosa. Il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021)Unal25con coppie che sono messe a dura prova e mosse azzardate che possono portare ad una sola direzione. Nunzio riesce a recuperare i soldi? Unaloggi 25con una puntata che vedrà i nostri protagonisti della soap napoletana superare non pochi scogli e problematiche. Facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo a tutti che Nunzio è tornato a Napoli inaspettatamente. Nel frattempo Angela è partita a Venezia accettando un lavoro per qualche mese, mentre Franco e Bianca sono rimasti a Palazzo Palladini con la promessa di partire al più presto. Purtroppo però i piani di Franco sono stati stravolti dall'arrivo del figlio adottivo che sembra nascondere qualcosa. Il ...

mmethusa : @tortaaimirtilli a me ha salvato la vita, avevo dei capelli rovinatissimi da dei colpi di sole (ho i capelli super… - LizadiGennaro : @ilreinca @ilva87161350 @Dedalus12470353 @Poesiaitalia @carmenlazarina @MariaGloriaDiM2 @strangeday3 @teoxandra… - jesuiscialis : @Lymperatore No amo dopo mezz’ora diventa un posto al sole - redazionetvsoap : #Upas Abbiamo incontrato per voi la giovanissima attrice che interpreta BIANCA BOSCHI a #UnPostoAlSole - Gab_Beretta : @il_Sole_Nero @RiccardoValassi @aledenicola @LaStampa Comunque non è ovviamente questo il punto. Nessuno parla di p… -