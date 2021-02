Un consorzio pubblico-privato Ecco la via italiana ai vaccini finalmente

(Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è un polo nazionalenel futuro del farmaceutico italiano. E, non da meno, in quello della lotta contro il Covid. È quanto emerso dall’appuntamento svoltosi oggi al Mise fra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, al quale hanno preso parte anche il presidente dell’Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico Arcuri. L’incontro, rivolto alla produzione del vaccino anti-Covid in Italia, era stato preannunciato pochi giorni fa e si è aggiornato al prossimo mercoledì, con l’obiettivo di verificare gli elementi necessari e gli step da effettuare per poter produrre il vaccino quanto prima e velocizzarne la distribuzione, anche e soprattutto a seguito dei ritardi registrati negli ultimi mesi. GIORGETTI: “MASSIMA DISPONIBILITÀ DEL GOVERNO” “Il governo ...

Consorzio_Gtm2 : RT @Retake_Roma: Volontari che si dedicano a scartavetrare un pa.... ah no... stanno solo rendendo migliore un parco pubblico perchè altri… -

Ultime Notizie dalla rete : consorzio pubblico

Formiche.net

...fortezza sono entrati nella loro terza fase e per la prima volta il cantiere si apre alin ... I lavori sono realizzati dalle ditteItaliano Costruzioni di Bologna e Progeco di ...Delguidato da Géant fanno parte anche Cern, Rhea e Trust - IT. Attraverso una serie di ... per la creazione di innovativi servizi di cloud, privato e ibrido. In base all'accordo, le ...Dopo 5 anni di presidenza ricchi di successi, Paolo Russo e Manuel Biava hanno deciso di lasciare il Consiglio di amministrazione per divergenze insanabile con gli altri membri ...Sicurezza, privacy e intuitività saranno i concetti centrali di IMPULSE, un nuovo progetto europeo all’interno del programma Horizon 2020 ...