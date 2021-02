Ufficiale | Thierry Henry lascia la panchina del Montreal Impact

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Thierry Henry lascia il Montreal Impact. Guidava i canadesi da novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Thierry

alfredopedulla.com

Henry non è più l'allenatore del CF Montreal . Ad annunciare in manierala separazione tra le parti è stato il club canadese che milita nella MLS . Lo ha fatto attraverso un ...Henry non è più l'allenatore del Montreal FC: il tecnico lo annuncia sul proprio account Twitter specificando i motivi delle dimissioniHenry lascia il Montreal FC. Lo annuncia lo stesso tecnico francese tramite un post sul proprio account Twitter, mettendo fine alla sua parentesi in Canada. Arrivato il 14 novembre del 2019, ...Thierry Henry non è più l’allenatore del CF Montreal: “Devo tornare a Londra, è una decisione presa a malincuore”.Sono ufficiali le dimissioni di Henry da tecnico del Montreal: il francese lascia per problemi familiari e per tornare a Londra ...