Ufficiale | Reto Ziegler al Lugano fino al termine della stagione

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilha comunicato l’innesto di, vecchia conoscenzaSerie A, ex di Juventus e Sampdoria, in Svizzera ha firmato un contrattoal 30 giugno del 2021. Ecco la notadel club bianconero:“L’FCè felice di comunicare l’ingaggioal 30.06.2021 del giocatore. Il 35enne vanta una importante esperienza internazionale avendo vestito per ben 35 volte (1 gol) la magliaNazionale maggiore rossocrociata. Ha inoltre partecipato alle edizioni 2010 (Sudafrica) e 2014 (Brasile) dei Mondiali, scendendo in campo a 3 riprese. È di spessore anche la sua carriera nelle squadre di club, avendo vestito le maglie di Grasshopper, Sion, Lucerna, Amburgo, ...

