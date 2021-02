Ufficiale: Luca Mosti alla Fermana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo innesto per la Fermana: arriva infatti l’esterno Luca Mosti, il giocatore era svincolato dopo aver lasciato l’Arezzo al giro di boa del campionato. Ecco la nota del club: “La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo fino a al termine della stagione con l’esterno Luca Mosti. Nato a Massa, classe 1998, dopo aver iniziato la carriera calcistica nella sua città natale passa al settore giovanile della Fiorentina fino a vestire la maglia della Primavera. Poi l’appropdo in Serie C dove ha vestito le maglie di Bisceglie, Pergolettese ed Arezzo. Proprio con gli amaranto ha disputato la prima parte di stagione collezionando 5 presenze ed un assist. Benvenuto Luca!”. Foto: logo Fermana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo innesto per la: arriva infatti l’esterno, il giocatore era svincolato dopo aver lasciato l’Arezzo al giro di boa del campionato. Ecco la nota del club: “Lacomunica di aver raggiunto l’accordo fino a al termine della stagione con l’esterno. Nato a Massa, classe 1998, dopo aver iniziato la carriera calcistica nella sua città natale passa al settore giovanile della Fiorentina fino a vestire la maglia della Primavera. Poi l’appropdo in Serie C dove ha vestito le maglie di Bisceglie, Pergolettese ed Arezzo. Proprio con gli amaranto ha disputato la prima parte di stagione collezionando 5 presenze ed un assist. Benvenuto!”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RegLiguria : ECCO IL NUOVO TRAILER DI 'LUCA', IL FILM PIXAR AMBIENTATO IN LIGURIA Fuori il trailer ufficiale dell'attesissimo f… - MARC081_ : RT @perchetendenza: #PixarLuca: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale di 'Luca', film Pixar ambientato sulla Riviera Ligure e in ar… - lucia87384799 : RT @longtake_it: #Luca: il teaser trailer ufficiale del film @DisneyPixarIT ambientato in Italia! ?? - Giannifrn : RT @perchetendenza: #PixarLuca: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale di 'Luca', film Pixar ambientato sulla Riviera Ligure e in ar… - SPalermo91 : RT @perchetendenza: #PixarLuca: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale di 'Luca', film Pixar ambientato sulla Riviera Ligure e in ar… -