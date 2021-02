Ufficiale il film di Ray Donovan, merito delle proteste del pubblico per la cancellazione della serie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il film di Ray Donovan ci sarà. Showtime ha rimediato alla cancellazione della serie ordinando un lungometraggio che riprenderà la trama e l’ambientazione dello show, ripartendo laddove si era interrotta la stagione 7. Un anno dopo aver cancellato la serie tra le proteste del pubblico, arriva l’annuncio del film di Ray Donovan a consolare i tanti fan che avevano protestato vigorosamente sui social per quel mancato rinnovo. Liev Schreiber torna in scena nel film di Ray Donovan nei panni dell’omonimo protagonista: al suo fianco ancora Jon Voight nei panni di Mickey Donovan e Kerris Dorsey nei panni della figlia di Ray, Bridget. Confermata anche la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildi Rayci sarà. Showtime ha rimediato allaordinando un lungometraggio che riprenderà la trama e l’ambientazione dello show, ripartendo laddove si era interrotta la stagione 7. Un anno dopo aver cancellato latra ledel, arriva l’annuncio deldi Raya consolare i tanti fan che avevano protestato vigorosamente sui social per quel mancato rinnovo. Liev Schreiber torna in scena neldi Raynei panni dell’omonimo protagonista: al suo fianco ancora Jon Voight nei panni di Mickeye Kerris Dorsey nei pannifiglia di Ray, Bridget. Confermata anche la ...

