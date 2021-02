UFFICIALE Henry lascia la panchina del Montreal per motivi familiari

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Thierryladel: l’ex attaccante di Arsenal, Barcellona e Juventus abbandona perThierryladelper: il comunicato del club e le parole dell’ex attaccante. COMUNICATO – «Il CFha annunciato giovedì che Thierrysi dimetterà da capo allenatore per».– «È con il cuore pesante che ho deciso di prendere questa decisione. L’anno passato è stato estremamente difficile per me personalmente. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Purtroppo, a causa ...

Calcio News 24

Thierrylascia la panchina del Montreal: l'ex attaccante di Arsenal, Barcellona e Juventus abbandona per motivi ... Thierry Henry si è dimesso dall'incarico di allenatore del Montréal per motivi familiari. Ad annunciarlo è stato il club canadese ... Thierry Henry lascia la panchina del Montreal: l'ex attaccante di Arsenal, Barcellona e Juventus abbandona per motivi familiari ...