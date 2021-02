Ufficiale – Henry lascia la panchina del Montreal per motivi familiari (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' già terminata l'esperienza americana di Thierry Henry, l'ex fuoriclasse francese si è dimesso dalla guida tecnica del Montreal. L'ex allenatore del Monaco era approdato negli USA lo scorso 14 novembre e in giornata odierna ha rassegnato le dimissioni: "Il CF Montreal annuncia che Thierry Henry si dimetterà da capo allenatore per motivi familiari".LE PAROLE DI Henrycaption id="attachment 1059531" align="alignnone" width="3000" Henry, getty/caption"È con il cuore pesante che ho deciso di prendere questa decisione. L’anno passato è stato estremamente difficile per me personalmente. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Purtroppo, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' già terminata l'esperienza americana di Thierry, l'ex fuoriclasse francese si è dimesso dalla guida tecnica del. L'ex allenatore del Monaco era approdato negli USA lo scorso 14 novembre e in giornata odierna ha rassegnato le dimissioni: "Il CFannuncia che Thierrysi dimetterà da capo allenatore per".LE PAROLE DIcaption id="attachment 1059531" align="alignnone" width="3000", getty/caption"È con il cuore pesante che ho deciso di prendere questa decisione. L’anno passato è stato estremamente difficile per me personalmente. A causa della pandemia globale, non ho potuto vedere i miei figli. Purtroppo, a causa delle restrizioni in atto e del fatto che dovremo trasferirci nuovamente negli Stati ...

