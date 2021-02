Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Unione Europea ha espulso l'ambasciatore Venezuelano dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Unione Europea ha espulso l'no dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un ...

MediasetTgcom24 : Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' #venezuela - vitobusto : RT @MediasetTgcom24: Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' #venezuela - V28100620 : @MediasetTgcom24 Venezuela espelle ambasciatore UE, persona non gradita - maurirussowork : RT @MediasetTgcom24: Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' #venezuela - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' #venezuela -

Ultime Notizie dalla rete : espelle ambasciatore Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: 'Persona non gradita' L'Unione Europea ha espulso l'ambasciatore venezuelano dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un comunicato, hanno accolto la ...

Mosca espelle tre diplomatici, gelo con l'Ue Le espulsioni dei diplomatici europei da parte della Russia "non rimarranno senza risposta", sostiene la Germania, che convoca l'ambasciatore russo a Berlino . La Polonia ammonisce Mosca che l'...

Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: "Persona non gradita" TGCOM Ue espelle l'ambasciatore del Venezuela: "Persona non gradita" L'Unione Europea ha espulso l'ambasciatore venezuelano dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un ...

Ecco il punto di frattura tra Maduro e l’Europa. La lettura di Magallanes La possibilità di un’azione di reciprocità da parte dell’Europa, gli interessi del regime venezuelano e il ruolo solidale dell’ambasciatrice ...

L'Unione Europea ha espulso l'venezuelano dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un comunicato, hanno accolto la ...Le espulsioni dei diplomatici europei da parte della Russia "non rimarranno senza risposta", sostiene la Germania, che convoca l'russo a Berlino . La Polonia ammonisce Mosca che l'...L'Unione Europea ha espulso l'ambasciatore venezuelano dopo l'analoga decisione di Caracas, a seguito delle sanzioni imposte da Bruxelles contro il Paese sudamericano. Gli Stati dell'Unione, recita un ...La possibilità di un’azione di reciprocità da parte dell’Europa, gli interessi del regime venezuelano e il ruolo solidale dell’ambasciatrice ...