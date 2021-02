UE, Draghi: “Accelerare su vaccini. Serve azione coordinata” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Accelerare sulle vaccinazioni con un’azione coordinata a livello europeo, e nessuna scusa per le aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. Questa, da quanto si apprende, la richiesta sollecitata dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del suo debutto oggi al Consiglio europeo. Ai 27 in videoconferenza sul coordinamento delle misure anti Covid-19 il premier ha lanciato un appello volto a un cambio di passo nella gestione dell’emergenza sanitaria. Collegato da Palazzo Chigi, il premier – commentando i dati mostrati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulle consegne delle dosi di vaccino del secondo e terzo trimestre – ha sottolineato che per “rallentare” la corsa delle mutazioni “occorre andare più veloce” aumentando le vaccinazioni con ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –sulle vaccinazioni con un’a livello europeo, e nessuna scusa per le aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. Questa, da quanto si apprende, la richiesta sollecitata dal presidente del Consiglio Marionel corso del suo debutto oggi al Consiglio europeo. Ai 27 in videoconferenza sul coordinamento delle misure anti Covid-19 il premier ha lanciato un appello volto a un cambio di passo nella gestione dell’emergenza sanitaria. Collegato da Palazzo Chigi, il premier – commentando i dati mostrati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulle consegne delle dosi di vaccino del secondo e terzo trimestre – ha sottolineato che per “rallentare” la corsa delle mutazioni “occorre andare più veloce” aumentando le vaccinazioni con ...

