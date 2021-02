UAE Tour, Jonas Vingegaard: “Il gruppo era tranquillo, ho attaccato e ho vinto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa dell’UAE Tour 2021. Il 24enne danese si è infatti aggiudicato il successo nella frazione che si concludeva sull’ascesa di Jebel Jais: ha attaccato in prossimità dell’ultimo chilometro, ha raggiunto il kazako Alexey Lutsenko e lo ha saltato nelle ultime centinaia di metri. Il corridore della Jumbo-Visma ha così conquistato il suo secondo successo in carriera dopo quello conseguito due anni fa al Giro di Polonia. Il corridore ha dichiarato dopo il traguardo: “Ho calcolato abbastanza bene il mio ultimo sforzo. Ho pensato che nel plotone fossero un po’ tranquilli. Il gruppo ha rallentato e ho visto che Lutsenko era a portata di mano. Fortunatamente, sono stato in grado di batterlo in volata. Sono molto contento. Questa è una vittoria molto ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021)hala quinta tappa dell’UAE2021. Il 24enne danese si è infatti aggiudicato il successo nella frazione che si concludeva sull’ascesa di Jebel Jais: hain prossimità dell’ultimo chilometro, ha raggiunto il kazako Alexey Lutsenko e lo ha saltato nelle ultime centinaia di metri. Il corridore della Jumbo-Visma ha così conquistato il suo secondo successo in carriera dopo quello conseguito due anni fa al Giro di Polonia. Il corridore ha dichiarato dopo il traguardo: “Ho calcolato abbastanza bene il mio ultimo sforzo. Ho pensato che nel plotone fossero un po’ tranquilli. Ilha rallentato e ho visto che Lutsenko era a portata di mano. Fortunatamente, sono stato in grado di batterlo in volata. Sono molto contento. Questa è una vittoria molto ...

