Turismo | Garavaglia | cambio di metodo nel decreto Ristori 5 | indennizzi equi e mirati

(Teleborsa) – Ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta, il ministro del Turismo Garavaglia ha parlato del prossimo decreto Ristori 5 da 32 miliardi, fermo ai box già da prima della crisi di governo e che dovrebbe vedere la luce nei primi giorni di marzo. "Vediamo di ottimizzare i meccanismi, è chiaro in quello che si è fatto sull'onda dell'emergenza qualche problemino c'era. Preferisco non dire cose che non sono corrette e non posso dare percentuali di indennizzi sulle perdite ma cambia il metodo. Innanzitutto sul periodo che deve essere congruo, pensiamo ad alberghi e ristoranti ma anche agli operatori dello sci, valutiamo una o più stagioni e non mese per mese", ha anticipato il ministro. Il ministro ha ricordato che ci sono ancora 400 milioni di euro "già a bilancio" da distribuire a ...

